Политолог Николай Давыдюк считает, что украинцы могли бы жить лучше, на уровне стран-соседей из Евросоюза: Польши, Литвы, Румынии, если бы грамотно велась экономическая политика.
Об этом он рассказал в программе Петра Охотина Tiger News.
«Украинцы владеют самыми большими квартирами в Лондоне, самыми большими домами в Монако, владеют сотнями квартир в Майами. Но не все украинцы! ТОП-100 самых проворованных и ТОП-100 самых богатых. Остальные за этим всем просто смотрят. Злятся, смотрят, но ничего не могут с этим сделать, чтобы мы жили не хуже Польши, Румынии и стран Балтии, что для нас, в принципе, обязательный уровень. Мы можем в несколько раз быть богаче, чем они», - говорит он.
А сегодня все происходит наоборот, и это вопрос к элитам. Он назвал драйверы для украинской экономики, среди которых украинцы могли бы быть лучшими.
«Думаю, что IT – это точно один из драйверов развития Украины. Если говорить о младшей возрастной группе от 18 до 40 лет – это для них идеальный бизнес. Если какие-то старые регионалы рассказывают, что IT не накормит страну, то для этой возрастной группы это просто идеальная глобальная работа, которая будет оплачиваться в сотни раз больше, чем любая другая, которую теоретически им смогло бы предложить государство. Поэтому инвестировать в молодых людей, которые могут заниматься IT», - отмечает политолог.
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Эти фирмы платят пять процентов налога, для страны это супербольшие деньги.
«Если взять Финтех, то все программы появились как приложения ПриватБанка, все пошло в Приват24. Сегодня появилось несколько цифровых банков в Украине. Они начали создавать платформы для других стран: Азербайджан, Казахстан. Кто-то подпольно ездит работать в Россию, несколько компаний разрабатывают белорусам», - говорит Давыдюк.
Ранее Politeka сообщала, что Алушкин объяснил разницу между реальной экономикой и виртуальной.
Также Politeka сообщала, что В Украине уже создаются десятки фондов, которые готовы финансировать успешные идеи.