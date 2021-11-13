Актер напомнил, что с 2008 года не ездит в РФ

Известный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе высказал мнение об украинских артистах, которые гастролируют по России, несмотря на ее агрессию.

83-летний артист высказался об украинских коллегах, которые работают в России. По его словам, украинские исполнители не должны ездить в страну-агрессор. Об этом Вахтанг Кикабидзе заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет Politeka.net.

Грузинский актер сообщил, что у украинских исполнителей должна быть работа на Родине, и ее нужно требовать у своего правительства.

Певец отметил, что подобная картина наблюдается и в Грузии. По мнению артиста, нельзя петь и танцевать у тех, кто твой народ "бьет".

Вахтанг Кикабидзе сообщил, что в его окружении нет артистов, которые ездят на гастроли в Россию.

Актер сообщил, что зарекся ездить в Россию еще в 2008 году после российско-грузинской войны, но и сейчас он получает сотни приглашений оттуда с просьбами выступить.

Отметим, Вахтанг Кикабидзе также не ездит с концертами на оккупированные территории Донбасса.

"Они под видом концертов хотели, чтобы я только приехал к ним, а потом они бы меня расстреляли. Я же не признаю эту ситуацию, эти якобы республики. Они бы меня арестовали", - заявил артист.

Напомним, Кикабидзе объяснил свой отказ от российского ордена

Кроме того Politeka писала, что ушла из жизни знаменитая артистка и жена легендарного Вахтанга Кикабидзе

Также Politeka писала, что Кикабидзе указал на ошибку России в Крыму