В сети Интернет выложили видео, благодаря которому можно увидеть какой была главная улица Киева - Крещатик - в 50 годах прошлого века.

Уникальное видео появилось в Telegram-канале "Типичный Киев".

Видео датируется 1954 годом и увидеть на нем знакомые здания невозможно. Ведь их еще просто не построили. Так, на месте гостиницы "Украина" еще росли деревья, а другие знаковые здания, например Главпочтамт и админздание мэрии, были только в проекте.

На видео видно, что строители возвели лишь три этажа будущего Главпочтамта. А у известного Цума пустое место - строительство только началось. Впоследствии здесь будет построено здание, в котором разместится современная Киевская городская администрация.

На холмах, где сейчас расположился отель Украины, раньше был небоскреб Гинзбурга. Здание было разрушено в 1941 году. Потом росли деревья. А современный отель начали строить в 1955 в рамках послевоенной реконструкции Крещатика. 28 сентября 1961 года состоялось официальное открытие отеля.

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