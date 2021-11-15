В ноябре 2021 в один день состоится два важных астрологических события — полнолуние и лунное затмение, оно станет самым мощным в этом году в энергетическом плане.

Частичное затмение можно будет увидеть 19 ноября. Особенность затмения в том, что оно будет первым из четырех затмений, происходящих на оси Телец — Скорпион, а потому станет самым мощным в этом году в энергетическом плане. Рассказываем, что нужно знать об этом дне и как к нему подготовиться.

Дни полнолуний и затмений в астрологии всегда называют сложным периодом, когда эмоциональная сфера выходит на первый план и возрастает риск ссор и эмоциональных всплесков.

В периоды затмений выходят наружу непроработанные проблемы и недостатки, которые сознание долго пыталось игнорировать.

Полная Луна — неблагоприятный период для того, чтобы начинать новые проекты или дела. Астрологи также категорически не рекомендуют: заводить серьезные разговоры с руководством, особенно по поводу премий, повышения заработной платы или увольнения. Также не стоит отправляться в поездки и путешествия.

В период ноябрьского полнолуния и затмения не рекомендуются дальние поездки, командировки и путешествия, любые начинания, ведение переговоров, принятие важных решений, хирургические операции и косметические процедуры.

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