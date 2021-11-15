За все время независимости Украины, вагоностроительные заводы не построили ни одного зерновоза. Поэтому инициатива властей ограничить сроки эксплуатации грузовых вагонов и списать часть парка приведет к коллапсу на рынке перевозок.

Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, комментируя инициативу Мининфраструктуры списывать вагоны по возрасту, а не по их техническому состоянию.

«Вагонов сразу станет меньше. Учитывая правила, которые УЗ ввела по продажам своих вагонов на аукционе «Прозоро», то списание вагонов обязательно приведет к повышению стоимости перевозок. А они уже и так очень высокие», - рассказал Горбачев.

По его словам, быстро возместить списанные по возрасту вагоны будет невозможно, поскольку новых строят не так много. И в случае одномоментного списания десятков тысяч вагонов проблемы на рынке перевозок неизбежны.

«За время независимости УЗ не построила ни одного зерновоза. Я слышу только разговоры. Поэтому сначала постройте, а потом уже можно списывать», - выразил уверенность Горбачев.

Ранее гендиректор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластён заявил, что расходы на железнодорожную логистику стали непомерными для аграриев, ведь Укрзализныця повысила стоимость вагонов в 12 раз. В то же время оборот вагонов в компании стал хуже почти в два раза, и окончательно перестал соответствовать стоимости услуг компании.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав «Укрзализныци» нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.