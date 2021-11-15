Вершина Аннапурна III в Гималаях покорена украинцами - экспедиция в составе Никиты Балабанова, Вячеслава Полежайко и Михаила Фомина забрались на высоту 7 555 метров.

Об этом с радостью сообщили в Facebook Федерации альпинизма и скалолазания Украины. Альпинисты посвятили два года серьезной подготовке к походу, разведке района, а в 2019-м совершили попытку восхождения, но тогда не получилось.

Восхождение состоялось 6 ноября 2021 года. Отмечается, что украинцы преодолели неприступное юго-восточное ребро горы высотой 7555 м. Мужчинам пришлось пройти 2800 м стены в Гималаях, которую до них не смог покорить никто.

Сложнейшая экспедиция длилась полтора месяца, стоила денег и немало нервов. Но результат поразил весь мир - украинцы не сдались, и непокорная скала подчинилась.

Ребята потеряли за экспедицию 40кг веса на троих; 12 дней - на это время был запас еды и 18 дней - сколько продолжались подъем и спуск. В предпоследний день закончилось все - любая еда и газ

Ежедневно с 10 утра до 6 вечера портилась погода. Шел снег и сильный ветер.

Три дня украинцы спускались почти на угад, пока не спустились на 5400 м, вертолет смог забрать ребят из 5000 м. Они немного подморозили пальцы на руках, но не критично – ничего не будут обрезать.

Стоит отметить, что до украинцев на вершину Аннапурна III высотой 7555 метров, что находится в ущелье Seti Kola в Непальских Гималаях, делали попытки восхождения семь мировых экспедиций.

Напомним, 97-летний украинец стал лучшим теннисистом и побил рекорд.

Как сообщала Politeka, 37-летняя женщина родила сразу 10 детей и побила рекорд.

Также Politeka писала, что украинец вживил себе под кожу уже 8-й чип и побил рекорд.