Лидер движения по защите прав ФОП в Украине «SaveФОП» Сергей Доротич рассказал, почему стране будет лучше, если будет много состоятельных людей, а также рассказал, какой хочет видеть Украину.

Об этом он рассказал в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка дядя» .

«Мы хотим изменить мир вокруг себя. Я рассматриваю это сквозь призму страны мечтаний о стране предпринимателей в широком смысле. Я верю, что у такой страны есть шансы на успешное будущее. Чем больше вокруг меня богатых людей, тем мне комфортнее и безопаснее жить», - отметил Доротич.

По мнению эксперта, чем больше самодостаточных и состоятельных людей, тем лучше будет страна. По его мнению, это потому, что самодостаточный человек является независимым и его невозможно подкупить.

«Власть сейчас рассматривается как просто сверхприбыльный бизнес. Не производить что-то, не реализовывать, а дорываться до корыта и пилить государственный бюджет, который на самом деле наш с вами, потому что мы наполняем его налогами», - сказал Доротич.

По словам правозащитника, внутри движения шутят об антиолигархическом законе, что представители власти ведут несправедливую политику в отношении ФОП, потому что предприниматели это якобы зачатки олигархов.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга рассказал, как действительно голосуют украинцы .