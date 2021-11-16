Из-за неутешительной ситуации с коронавирусом большая часть Украины находится в "красной" зоне карантина - в МОЗ верят, что постепенно ограничения могут начать снимать.

Об этом на брифинге Минздрава сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Так, в Министерстве здравоохранения надеются, что уже на следующей неделе области начнут выходить из этого уровня эпидемической опасности.

Виктор Ляшко также добавил, что введенные вовремя карантинные ограничения позволили "идти" Украине среднестатистическими показателями заболеваемости.

"Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился процент занятых коек с кислородом", – пояснил министр.

По словам Ляшко, на Винниччине – самый низкий показатель иммунизации граждан против коронавируса. В частности, хотя бы одну прививку там получили 36% лиц старше 18 лет.

Стоит отметить, что коронавирус в Украине и мире за прошедшие сутки поразил по меньшей мере 406,2 тыс. и унес жизни свыше 5 тыс. людей.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.