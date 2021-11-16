Гуменюк отметила, что не все средства были распределены между участниками рынка производителей зеленой энергии



«Ощадбанк» по неизвестным причинам заблокировал выплату 3 млрд грн долга предприятиям возобновляемой энергетики, которые принадлежат компании ДТЭК ВИЭ, пишет "Главком".



Как сообщила в эфире канала Украина 24 директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк, Сбербанк, имея 19,3 млрд грн целевых средств, перечислил 16,3 млрд грн предприятиям ВИЭ.



"Вчера вечером была опубликована информация государственным предприятием "Гарантированный покупатель", что из 19,3 млрд.грн, которые они получили для расчета с долгами, (Ощадбанком-ред.) было потрачено 16,3 млрд. грн", - сказала Гуменюк.



Она отметила, что не все средства были распределены между участниками рынка производителей электроэнергии из ВИЭ.



«Однако участники рынка – производители электроэнергии ВИЭ все же рассчитывают получить средства в полном объеме», – подчеркнула Гуменюк.



Напомним, 13 ноября вечером правительство заблокировало на уровне Сбербанка погашение долгов перед зелеными инвесторами. Средства в сумме 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства.



По словам руководителя «Гарпока» Константина Петриковца, которого правительство 13 ноября уволило из-за отказа блокировать выплаты, в правительстве на него давили, давали незаконные указания и угрожали. Петриковец обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.



В начале ноября, президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обещал международному сообществу вернуть доверие международных инвесторов в возобновляемые источники до Украины.



15 ноября компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями «зеленой» генерации и выдвинула требование провести немедленного расследования действий должностных лиц.



ДТЭК ВИЭ не получил ни одной гривны из средств ГП "Гарантированный покупатель", выделенных европейскими кредиторами для покрытия долга за электроэнергию. Всем остальным компаниям АО "Ощадбанк" перечислило средства в полном объеме.



Со своей стороны,» Ощадбанк «сделал заявление по поводу платежей в пользу предприятий» зеленой " энергетики.



«Сбербанк» официально сообщает, что на сегодняшний день, нами осуществлены все платежи от имени нашего клиента ГП «Гарантированный покупатель» согласно его имеющихся распоряжений. Мы как банк не занимаемся распределением платежей, а лишь выполняем платежные инструкции клиентов. Все действия Ощадбанка в этой связи полностью соответствуют действующему законодательству, правилам системы электронных платежей НБУ, а также действующим договорам РКО», – говорится в заявлении.