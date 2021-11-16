Им было от 75 до 89 лет

В Днепре в доме престарелых обнаружили мертвыми женщин - как сообщили в полиции, после их гибели был задержан администратор дома престарелых.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Днепровской области, погибли внутри здания пять человек. Все они оказались – женщинами в возрасте от 75 до 89 лет.

Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружили погибших, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.

Как отметили в полиции, женщины могли отравиться угарным газом. Сейчас тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Администратора заведения задержала полиция. Расследование ведется по ч. 2 ст. 270 УКУ – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. На данный момент следствие продолжается.

Напомним, семь взрывов прозвучало на Харьковщине, кадры ЧП: слетелись пиротехники.

Как сообщала Politeka ранее, мощный взрыв прогремел в гостинице, людей достают из-под завалов.

Кроме того Politeka писала, о том, что мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места.