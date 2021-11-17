Власть договаривается с Игорем Коломойским о «мировое» соглашение о передаче олигарху 9 млрд м3 природного газа стоимостью 250 млрд грн, который принадлежит украинским гражданам.



Об этом сообщил эксглава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко, пишет Главком.



«В эти минуты власть совместно с олигархом пишут «мировое» соглашение по 9 млрд м3 газа. Это 250 млрд гривен в сегодняшних ценах. Ранее СМИ сообщали о схеме на 3,5 млрд м3, но аппетиты у олигарха и власти выросли. Новую схему на 9 млрд м3 они хотят освятить 30 ноября», – сообщил нардеп на своей странице в Facebook.



Со ссылкой на официальные данные государственного Нафтогаза, Наливайченко сообщил, что государственная компания уже отдала олигарху 700 млн м3 газа из подземных хранилищ.



"Пока власть отвлекала внимание общества так называемым законом об олигархах, олигарху Коломойскому уже подарили 700 млн м3 газа на сумму 20 млрд гривен. А это бюджет большого украинского города", - подчеркнул нардеп.



Он призвал правоохранительные органы немедленно отреагировать на передачу олигарху 700 млн м3 газа.



«Призываю СНБО провести специальное заседание, посвященное попыткам присвоить миллиарды кубометров природного газа из наших подземных хранилищ», – подытожил Наливайченко.



Напомним, ранее издание «Наші Гроші» сообщило, что 26 октября государственный «Нафтогаз» согласился передать газ «Укрнафте», которой руководит олигарх Игорь Коломойский. Общие претензии составляют 9 млрд м3 газа на сумму 240 млрд грн.



Этот газ был добыт и использован населением в 2013-2017 годах, однако документально купля-продажа оформлена не была из-за отказа «Укрнафты» подписывать договоры.



В отчете за 1 полугодие 2021 года «Нафтогаз» уже официально признал за Коломойским 700 млн м3 стоимостью 20 млрд грн. Полный текст читайте здесь: https://glavcom.ua/economics/finances/kolomoyskiy-hoche-otrimali-vid-vladi-derzhavnogo-gazu-na-250-mlrd-grn-eksglava-sbu-799527.html