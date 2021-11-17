Экономист Александр Гончаров прокомментировал условия жизни пенсионеров и заявил, что властям все равно, что обещать, потому что они понимают, что их пребывание в правительстве не вечно.
Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».
«Законодатели закладывают не просто бедность в нашей стране, а нищенское положение наших пенсионеров. Они планируют осуществлять подавляющему числу пенсионеров выплаты в размере минимальной пенсии 1934 гривен до июля следующего года, когда Минсоцполитики при минимальных расчетах подготовил показатели, что для пенсионера, чтобы выжить, нужно 3692 гривны», - отметил Гончаров.
По словам эксперта, люди не смогут выжить, потому что 1934 гривны можно заплатить чисто за коммунальные услуги и денег на еду тогда не останется.
«Поколение, которое сформировало благополучные условия для жизни нынешних поколений, сегодня получает самые крохи. У людей по 30-40 лет трудового стажа, но они получают минимальную пенсию», - подчеркнул Гончаров.
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По мнению экономиста, власть дарит народу пустые обещания о светлом будущем, но на самом деле нынешних представителей власти не волнует, что будет потом, потому что они понимают, что к тому времени их в правительстве не будет.
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