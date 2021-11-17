Складывается впечатление, что реформу промышленного загрязнения, а также реформу государственного экологического контроля, пытаются открыто саботировать - путем принятия законопроекта №5339 и разработки проектов №6004 и №6004-2, которые создают предпосылки для появления новых коррупционных рисков.



Об этом говорится в открытом заявлении Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА), размещенной на официальном сайте.



ЕВА напомнила, что 17 ноября, в среду, экологический комитет ВРУ планирует рассмотреть ряд законопроєктів в сфере регулирования промышленного загрязнения: законопроекты №5339 отношении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, №6004 об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения и альтернативные №6004-1 и №6004-2.

Как сказано в заявлении Эва, не все из указанных документов одинаково полезны для страны. Так, в частности, законопроект №5339, который был принят в первом чтении 15 июля, ко второму чтению доработали, и теперь он содержит значительные коррупционные риски. В частности - обязанность для бизнеса устанавливать автоматизированные системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ, хотя нет определенного порядка их установки. А также - введение ответственности за недопуск к проведению проверок представителей Госэкоинспекции, что фактически нивелирует гарантированное действующим законодательством право предприятий не допускать инспекторов по определенному ряду причин.

«Что же касается законопроекта №6004, то он почти полностью дублирует трижды провалившийся народными депутатами законопроект №4167, который включал выборочную имплементации положений Директивы 2010/75/ЕС, нереалистичные сроки перехода на новые амбициозные экологические стандарты без учета европейского опыта, а также основную проблему, которая ставила под удар реализацию всей реформы, – отсутствие доступа к финансированию, что было предпосылкой успешной реализации реформы в международной среде», - отмечают в ЕВА.

Структурно и концептуально похожим на проект есть альтернативный №6004-2: он хоть и содержит некоторые положительные новации, учитывающие замечания бизнеса, имеет и ряд замечаний, которые не соответствуют европейскому регулированию и возможностям отечественных предприятий. Среди них - ограниченный до семи лет срок для перехода на НДТМ и отсутствие переходного периода для некоторых отраслей.

"Создается впечатление, что реформу промышленного загрязнения и экологического контроля, пытаются открыто саботировать. Мы больше года работали с народными депутатами и представителями правительства, объясняли, как наименее безболезненно для отечественной промышленности можно перейти на европейские экологические стандарты, и в альтернативных законопроєктах №6004-1 и частично в №6004-2 нас наконец услышали. Но поддержав законопроект №5339, Украина не только поставит под угрозу выполнение евроинтеграционных обязательств в части защиты окружающей среды и достижения экологических стандартов ЕС, но и потеряет как минимум €20 млрд инвестиций для екомодернізації промышленных предприятий и создаст предпосылки для появления новых коррупционных рисков», - заявила Координатор комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЭВА Ольга Бойко.

Ассоциация призывает народных депутатов отклонить законопроект №5339 и сконцентрироваться на профильной инициативе – №6004-1.

«Более-менее сбалансированным выглядит сейчас законопроект №6004-1, который учитывает большинство предложений бизнеса. В нем уточнен порядок проведения внеочередной проверки, предоставлен исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении отступления, предоставлены полномочия определять экономическую целесообразность внедрения НДТМ и порядка осуществления мониторинга выбросов, а также предусмотрена возможность разработки переходного плана для некоторых предприятий, и тому подобное», - подчеркивают в ЕВА.

Напомним: предыдущий законопроект №4167 о промышленных выбросах был раскритикован международными бизнес-ассоциациями, экспертами и представителями бизнеса как такой, который создавал основания для злоупотреблений, коррупционных схем и значительного давления на предприятия. В результате проект был трижды провален в ВР и был отозван.

Раньше Профессиональная ассоциация экологов Украины призвала власть перезапустить экологическую реформу в стране, поскольку попытки решить проблемы точечным методом не улучшают окружающую среду. Экологи предложили создать дорожную карту экологических реформ, и определить источники финансирования, ведь большинство запланированных проектов требуют многомиллиардных инвестиций.