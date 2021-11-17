Политолог Александр Кочетков рассказал, что раньше Украина имела фантастические перспективы и вполне могла попасть в список мировых лидеров, а сейчас, если рассказать иностранцу о нашей стране, то он может не поверить.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Помню как я в 90-х общался с иностранцами и рассказывал, что Украина самая мощная из республик Союза. Она являлась сборочным цехом всей советской промышленности, потому что у нас самый высокий образовательный уровень. У нас развиты высокотехнологические отрасли, лучший в мире чернозём, а если копнуть поглубже, то обнаружится вся таблица Менделеева», - отметил Кочетков.

По словам эксперта, иностранцы говорили, что перспективы у Украины были фантастические и буквально за 10 лет наша страна могла ворваться в список мировых лидеров.

«Сейчас я такого общения избегаю. Что я могу рассказать? Если я поделюсь нашими реалиями с иностранцами, то культурные европейцы не поверят: решат, что эти рассказы просто извращенный стёб», - сказал Кочетков.

Как отметил политолог, если раньше во время разговора с иностранцами, они восхищались нашей страной, то сейчас с ними обсуждать наше государство даже стало неудобно – они просто не верят, что такие условия реальны.

Как сообщала Politeka, Руслан Рохов заявил, что гарант Конституции – народ.

Также Politeka сообщала, что Александр Кочетков спрогнозировал, какой сценарий с теплом и электричеством может нас ожидать зимой.