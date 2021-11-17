Весь ноябрь месяц, с 6 по 30 ноября 2021 года, действует звездопад и метеорный поток Леониды. 17 ноября 2021 года он достигнет своего пика.
В ночь с 17 на 18 ноября произойдет максимум активности метеорного потока Леониды. Похожий мощный метеорный шторм может повториться лишь в 2099 году. Рассказываем, что нужно знать об этом дне и как правильно загадать желание.
Леониды снискали славу из-за того, что они являются самым мощным регулярным метеорным дождем, а также потому, что раз в 33 года, что связано с орбитальным периодом кометы Темпеля-Таттла.
Звездопад будет виден даже из окна городской квартиры, но лучше всего наблюдать за ним на открытой местности, чуть дальше света города.
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Наблюдайте метеоры невооруженным глазом. Узкое поле зрения бинокля или телескопа снизит ваши шансы увидеть падающую звезду.
Как правильно загадывать желания во время метеоритного дождя: загадывать желание следует, став лицом к востоку. Обратите внимание, чтобы в просьбе к высшим силам не было частиц «нет». Используйте утвердительные предложения и возрастут шансы на его исполнение.
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