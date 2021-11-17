Такое бывает раз в 33 года

Весь ноябрь месяц, с 6 по 30 ноября 2021 года, действует звездопад и метеорный поток Леониды. 17 ноября 2021 года он достигнет своего пика.

В ночь с 17 на 18 ноября произойдет максимум активности метеорного потока Леониды. Похожий мощный метеорный шторм может повториться лишь в 2099 году. Рассказываем, что нужно знать об этом дне и как правильно загадать желание.

Леониды снискали славу из-за того, что они являются самым мощным регулярным метеорным дождем, а также потому, что раз в 33 года, что связано с орбитальным периодом кометы Темпеля-Таттла.

Звездопад будет виден даже из окна городской квартиры, но лучше всего наблюдать за ним на открытой местности, чуть дальше света города.

Наблюдайте метеоры невооруженным глазом. Узкое поле зрения бинокля или телескопа снизит ваши шансы увидеть падающую звезду.

Как правильно загадывать желания во время метеоритного дождя: загадывать желание следует, став лицом к востоку. Обратите внимание, чтобы в просьбе к высшим силам не было частиц «нет». Используйте утвердительные предложения и возрастут шансы на его исполнение.

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