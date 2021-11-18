Экономист Александр Гончаров объяснил, что на самом деле прочный курс гривны не так уж выгоден государству, а также рассказал о кризисах украинской экономики.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».

По словам Гончарова, сегодня можно наблюдать укрепление гривны и это не так уж хорошо для государственного бюджета. Он отмечает, что экспортерам выгодно ослабление гривны. «Евро и доллар сегодня слабнут, потому что эти страны заинтересованы в том, чтобы ослабить свою валюту, когда они работают на экспорт. Мы наоборот укрепляем валюту, чтобы привлечь сюда валютных спекулянтов», - объясняет экономист.

Кроме этого, добавляет он, прочный курс гривны не означает, что экономическая ситуация в Украине улучшилась, она продолжает оставаться плохой. С другой стороны, рассуждает Гончаров, важна стабильность курса, это нужно предпринимателям, рассчитывающим все наперед.

В целом же, говорит эксперт, с позиции экономики положение Украины очень тяжелое. «Мы сжаты тисками трех кризисов: коронакризис, энергетический кризис и кризис процесса глобализации», - утверждает гость программы.

В частности, из-за коронакризиса, рассказывает он, большинство областей Украины оказались в «красной» зоне, а это негативно отражается на экономических процессах в государстве. Энергетический кризис, рассказывает Гончаров далее, ударил по предприятиям: себестоимость промышленной продукции резко возросла, а население так и остается неплатежеспособным. По его словам, поэтому все производители переживают, что продукция просто будет лежать на складе.

Как сообщала Politeka, Гончаров прокомментировал условия жизни пенсионеров.

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