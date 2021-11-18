Представитель партии “Слуга народа” Юрий Камельчук объяснил, будут ли повышать тарифы на коммунальные услуги еще на 30% по требованию МВФ.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Требование МВФ одно: чтобы были рыночные цены. Действительно, для Украины это немножко искаженная картинка. Причин несколько. Первая, мы учитываем в формировании цены своей европейскую цену. При этом имея свою газодобычу. И газодобычи не хватает. Поэтому мы должны еще дополнительно импортировать газ. Каким будет окончательный тариф очень сильно зависит от того, сколько газа мы добываем”, - сказал Камельчук.

Он отметил, что в Украине газ добывают как государственные, так и частные компании, но их усилий пока недостаточно.

“Одна из причин, потому что инвесторы долгое время не заходили сюда по-крупному в газодобычу. Потому что одну сделать вышку по глубинной технологии – это от 5 млн долларов примерно. Есть более мелкие от миллиона, но это почти как лотерея. Как объясняли специалисты, вы можете пробурить, но там может ничего не выйти. И вы так будете бурить, потратите 10-20 млн и может быть двадцатая скважина сработает как раз… Там есть риски. И эти риски пока что инвесторы заграничные не готовы на себя брать”, - добавил Юрий Камельчук.

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