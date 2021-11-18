Один из ведущих биткоин-предпринимателей Украины Павел Кравченко рассказал о майнинге криптовалют и заявил, что майнинг для обычных людей не является рентабельным.

Об этом он рассказал в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

«Большинство народа уже не занимается этим. Только очень крупные компании могут себе позволить держать эффективные data-центры где-то в Казахстане, Исландии или США. В Украине кустарного майнинга очень много: воруют электроэнергию и так далее, но это не бизнес», - отметил Кравченко.

По словам эксперта, занятие майнингом криптовалюты для обычного человека не является рентабельным. Как отметил Кравченко, сейчас существует много криптовалют, которые не надо добывать майнингом, а лишь депонировать своими купленными.

«Настоящих криптовалют вообще несколько штук, то есть ими невозможна манипуляция на уровне технологии, а остальное это не криптовалюты – это цифровые активы или чьи-то акции. Чтобы манипулировать ценой биткоина, нужно вливать очень большие суммы денег», - сказал Кравченко.

Как отметил эксперт, простые инвестиции в криптовалюты по техническому анализу это то же самое, что жить по гороскопу.

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