Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук предположил, как в Украине пройдет отопительный сезон этого года, и вообще рассказал о трудностях этой отрасли.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «Как на самом деле?».

По словам гостя программы, у украинской энергетики действительно есть проблемы, но часто эту тему поднимают только для того, чтобы было о чем громко говорить. «На самом деле проблемы в украинской энергетике существуют давно. Сейчас у нас проблема номер один – уголь, и она имеет несколько составляющих», - говорит он.

Камельчук отмечает, что с добычей угля на частных шахтах все хорошо, а их большинство. Тем не менее, говорит политик, большинство частных ТЭЦ также испытывают нехватку угля, они испытывают трудности с контрактами. К тому же, отмечает он, государственные ТЭЦ имеют такие же проблемы. «Дефицит энергетического ресурса существует везде, в том числе в Европе. Газ подорожал, кто-то старается экономить на нём, и поставки срываются», - объясняет гость программы.

В целом же, говорит он, Украина должна импортировать 400-500 тонн, но сколько на самом деле получит государство – неизвестно. Тем не менее, подчеркивает Камельчук, запасы угля оставляют желать лучшего, хоть это и не в первый раз. «Все тридцать лет нашей независимости мы должны были не просто закрывать убыточные шахты, а думать над тем, как модернизировать те шахты, где запасы угля есть», - рассуждает политик.

Как сообщала Politeka, Камельчук прокомментировал причины нехватки в нашей стране угля.

Также Politeka писала о том, что Бортник рассказал о крайне критичной ситуации в украинском энергетическом секторе.