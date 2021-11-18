Журналистка Екатерина Котенкова высказала свое мнение по поводу информации о выплатах по 1 тысяче гривен всем вакцинированным гражданам и рассказала, какие могут быть финансовые трудности по выполнению обещания президента.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

Как напоминает Котенкова, Зеленский заявил, что все вакцинированные граждане получат от государства по 1 тысяче гривен. «С одной стороны, это будет дополнительным стимулом для вакцинации», - подчеркивает она.

Тем не менее, добавляет журналистка просто так потратить их не удастся, поскольку это целевая выплата для покупки абонементов в спортклуб, билетов на транспорт, посещение кинотеатров, концертов или музеев. «Это выделение средств для граждан, которые можно будет расходовать только в определенных секторах экономики, и это секторы, которые больше всего пострадали от локдауна», - объясняет Котенкова.

Следовательно, заключает она, государство пытается простимулировать экономику, повысив спрос. С другой стороны, рассуждает журналистка, возникает вопрос, а как контролировать расходы. Кроме того, она ставит вопрос о необходимости этой опции пенсионерам, которые вряд ли пойдут в кинотеатр или спортклуб.

Котенкова напоминает, что сейчас в Украине около 8 млн 700 тыс вакцинированных граждан. «Чтобы выплатить всем людям по тысяче гривен, понадобится 8,7 миллиарда гривен. Президент готов выделить лишь 6 миллиардов: половину в этом году, половину - в следующем», - объясняет она.

Следовательно, констатирует журналистка, средств на эти выплаты просто не вы хватит, а количество вакцинированных будет только расти. В частности, говорит она, если их будет 20 млн, то выплачивать придется уже 20 млрд. «В бюджет эти деньги никто не закладывал, придется фантазировать и резать другие статьи», - рассуждает Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала о несправедливой формуле расчета пенсий в Украине.

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