Один из ведущих биткоин-предпринимателей Украины Павел Кравченко рассказал об аспектах инвестирования в криптовалюту, а также заявил, что своим инвестициям надо уделять 100% времени.

Об этом он рассказал в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

«Если у человека есть 1000 долларов, то заниматься инвестициями в криптовалюту – это то же самое, что устроить себя на низкооплачиваемую работу. Если есть миллионы, то тогда действительно можно это делать», - отметил Кравченко.

По словам эксперта, если человек начинает инвестировать в криптовалюту, имея маленький капитал, то это будет по большей степени игра наудачу.

«Технологии ещё очень сильно сложны для понимания: где-то ошибутся или украдут – будет очень много такого. Даже если люди будут использовать аппаратные средства и подбор паролей. Если хранить на бирже, то и биржа может обанкротиться и всё забрать», - сказал Кравченко.

По мнению эксперта, инвестиции в криптовалюту это достаточно сложно для обычного обывателя, который не располагает большим капиталом.

«Надо следить за своими инвестициями. Одна из причин, почему я не инвестирую – это то, что надо этому уделять 100% своего времени», - сказал Кравченко.

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