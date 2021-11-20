ЧП на заводе "ЭКМО" в Киеве произошло в пятницу, 19 ноября. На месте работали специлисты Коммунальной аварийно-спасательной службы, бойцы ГСЧС и полиция.

О трагедии сообщили на страничке КАСС "Киевская служба спасения" в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

"В результате нарушения правил техники безопасности во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал несколькотонный станок. Оба погибли на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасателям понадобился целый час, чтобы извлечь тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

"Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час", - уточнили в заявлени.

Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было задействовано 2 единицы техники и девять человек личного состава.

Спасатели в очередной раз обратились к людям, работающим на опасных производствах, с просьбой соблюдать правила техники безопасности и не рисковать жизнью.

"По факту происшествия ведется служебное расследование. Выражаем соболезнования родственникам и друзьям погибших", - добавили в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что на цементном заводе в Одессе погиб 47-летний работник, его затянуло под пресс для изготовления тротуарной плитки. По словам очевидцев, никто не знает, зачем один рабочий полез в пресс, а второй его включил. Сын погибшего работника утверждает, что после несчастья с отцом на заводе пытались скрыть обстоятельства случившегося.

Напомним, что трагедия на заводе в Одессе, рабочего зажало в прессе: появилось видео с места

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