Блокирование правительством выплат долгов производителям из возобновляемых источников энергии из средств, которые были привлечены у европейских кредиторов, негативно влияет на инвестиционный климат Украины.

Об этом заявил председатель фракции "Голос" в парламенте Ярослав Железняк в эфире телеканала "Украина 24".

"Внутриполитическая ситуация Украины, извините, интересна только украинцам. А история о том, что сейчас происходит, когда были привлечены европейские средства, и они не выплачиваются, тем более в ручном режиме – это, в принципе, плохо влияет на инвестиционный климат", - сказал он.

Железняк напомнил, что летом 2020 года Кабинет министров подписал с производителями электроэнергии из ВИЭ документ, в котором он обязался погасить задолженность перед всеми инвесторами в "зеленую" энергетику без каких-либо исключений.

«И у меня была встреча с по меньшей мере тремя послами, которые прямым текстом, Швеция, Дания, Норвегия, если не ошибаюсь, говорили: слушайте, ну вы снова нарушаете на каких-то мелочах то, что вы пообещали. Как вы хотите, чтобы мы потом вкладывались в Украину? И их вопрос достаточно резонный», - подытожил Железняк.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.