Международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс рассказал, какому знаку зодиака будет фатально везти в период лунного затмения.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«В период лунного затмения фатально будет везти Скорпиону. Как раз он может рисковать прямо в затмение - кармическая любовь, кармическая ситуация, брак, отношения. Все может удаваться у Скорпионов, ведь кто не рискует, тот не пьет шампанское. Еще в лунное затмение более-менее будет везти зодиакальному знаку Рака. У Раков возможен выигрыш в лотерею, они могут сорвать джекпот. Так же у Раков может быть хорошая ситуация в плане любви и отношений», - сообщил он.

Росс сказал, что, если Раки давно не ездили к родственникам, то нужно это сделать. Найти какие-то ситуации, связанные с архивами и до чего-то докопаться, считает он, все это может удаваться. И лучшее время для переезда на новое место жительства, подтвердил он, в этом просто фатально может повезти Ракам. Так же прекрасная ситуация, кроме Скорпиона и водолея, у Рыб, акцентировал он, им очень хорошо делать дальние поездки и путешествия.

«У Рыб могут сложиться хорошие отношения с иностранцами и заключения выгодных сделок с ними. И Рыбам, конечно, нужно в это время отдыхать где-нибудь на море, самое время для санатория, курортного лечения и амурных романтических приключений. Прекрасные числа для всех знаков зодиака будут между 23 ноября и 30 ноября. Особенно период с 28 ноября по 30 ноября - это идеальное время, чтобы подписывать важную документацию и заключать браки, они будут очень благоприятными», - резюмировал он.

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