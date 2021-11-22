Эксперт по аграрной политике Роман Головин рассказал, каким образом арендаторы воруют прибыль у владельцев земли – селян.

Об этом он рассказал в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Если собственник земли имеет один гектар, с гектара земли сегодня при хороших урожаях можно получить 25 000 гривен прибыли. Эта прибыль колеблется от 15 000 до 25 000 гривен. А человек получает от сдачи в аренду гектара земли 3-4 тысячи гривен. То есть доход собственника земли по аренде никак не зависит от урожайности. И мы понимаем, что с 25 000 гривен аренда в 3 000 гривен - это мизер, а все остальное забирает арендатор. Поэтому, безусловно, арендатор обворовывает собственника таким образом», - сообщил он.

Головин рассказал, что на сегодняшний день уже существуют даже такие схемы, где агрохолдинги сотрудничают с арендаторами. Арендатор собирает в селе землю, подчеркнул он, и эту землю передает в субаренду крупному агрохолдингу. И получается, что владелец получит 3000 гривен за аренду земли, арендатор получает 8000 гривен, подтвердил он, а агрохолдинг зарабатывает еще себе от 2000 гривен до 7000 гривен с гектара.

«Это явная схема и почти все крупные агрохолдинги, назвав это программами, занимаются таким. То есть тебе просто достаточно обмануть людей, взяв у них землю в аренду и сдать ее агрохолдингам. И таким арендаторам не нужно ездить по полям, не нужно ни за что переживать. А взять у селян землю в аренду по 3000 гривен за гектар, у 500 владельцев и получать за нее по 8000 гривен за гектар от агрохолдинга. По сути, они обманывают людей и эту схему надо прекращать. Но по законодательству договор аренды земли подписывается не менее, чем на семь лет», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Головин рассказал, почему в Украине нужно создать промышленную программу.

Также Politeka писала о том, что Головин прокомментировал незначительное количество сделок о продаже земель после открытия рынка земли.