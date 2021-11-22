Астролог и астропсихолог Альбина Пономаренко считает, что в последний месяц уходящего года Украина имеет все шансы заложить надежный фундамент следующего, 2022 года как в финансовом, так и в социальном аспектах.

Об этом она рассказала в программе Любови Завальнюк «Прогноз».

«Стоит прислушаться к этому аспекту, воспользоваться его энергиями и уже в начале декабря начать принимать бюджет Украины на 2022 год. В отношении здоровья тоже все будет хорошо. В декабре будет и напряжение, и хорошие события 19 декабря. А на Новый год все-таки немножечко напряжения может быть. Это будет касаться ситуации в стране либо провокаций на границе Украины. Хочу предупредить, что может быть взрывоопасная ситуация как внутри страны, так и провокации могут быть, будут петарды. Все это может быть не очень стабильно в последнюю неделю декабря и в первые дни января», - отмечает она.

Эти астрологические процессы как раз совпадают с новогодними праздниками и требует особого внимания как самих граждан, так и правоохранителей, предупреждает астролог. И все же начало декабря у нас будет хорошим, гармоничным, связанным с приятными событиями.

«А вот 5 декабря, возможно, это будет связано с принятием решения о серых смартфонах, что может вызвать волну недовольства в обществе, как было с евробляхами. Поэтому возможны публичные скандалы, градус в обществе будет высоковат. Могут быть провокации на границе, снятия с должностей, но серьезных катаклизмов ожидать не стоит», - прогнозирует Пономаренко.

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