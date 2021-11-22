Астролог и астропсихолог Альбина Пономаренко назвала благоприятные для украинцев даты последнего месяца этого года и рассказала, какие настроения будут властвовать в обществе.

Об этом она рассказала в программе Любови Завальнюк «Прогноз».

По словам гости программы, на украинцев повлияет коридор затмений. «Мы в него включаемся, и 4 декабря у нас будет резонанс с гороскопом Украины. Эта точка будет очень чувствительна», - подчеркивает она. Как объясняет Пономаренко, затмения происходят по определенной последовательности, повторяются через каждые 18 лет, и также включают гороскоп на происходящие события весь год.

Попутно она вспоминает о предварительном затмении 24 ноября 2003 года, на которое Украина также срезонировала. Астролог отмечает, что это было практически за год до Оранжевой революции, но незадолго до затмения произошла Революция роз в Грузии, после чего эта волна поднялась и в Украине. «Тогда в карте Украины был напряженный резонанс к Солнцу, а Солнце – а правитель, президент, Верховная Рада», – подчеркивает она.

Пономаренко отмечает, что приятные события ждут украинцев в период 12-14 декабря. «Эти события связаны с новыми законами, новыми реформами», - добавляет гостя программы. В частности, отмечает она, следовало бы принять Госбюджет-2022.

Кроме того, говорит астролог, декабрь будет благоприятным для творческих решений, эффективных и демократических, а также для государственных преобразований. «А 19 декабря 50 на 50: здесь могут быть и публичные скандалы, градус в обществе может подняться», - предупреждает Пономаренко. С другой стороны, говорит она, есть хороший аспект для гармонизации ситуации и сведения всего к общему знаменателю.

Как сообщала Politeka, Пономаренко предупредила о возможных рисках для Украины в декабре.

Также Politeka писала о том, что Росс рассказал, какому знаку зодиака будет фатально везти в период лунного затмения.



