Политолог Руслан Бортник рассказал о неоднозначной политической ситуации, при которой должна была проводиться финальная стадия спецоперации по захвату так называемых «вагнеровцев» в июле 2020 года.

Об этом он рассказал в своем блоге «Итоги недели».

Бортник отметил, что финальную стадию спецоперации по «вагнеровцам», то есть захват первой партии людей, которых обвиняют в наемничестве, необходимо было осуществить 25 июля 2020 – за два дня до старта работы всеобъемлющего перемирия.

По его словам, захват более 30-ти российских граждан, важных для российских структур, наверняка вызвал бы политический кризис в отношениях между Украиной и Кремлем. Итогом этого, считает политолог, мог стать срыв планируемого перемирия. Он отметил, что то, почему нельзя было это сделать за несколько месяцев до или после того – вопрос открытый.

«Конечно, при этом надо понимать, что если бы Украине удалось заполучить этих лиц, то украинский обменный фонд серьезно усилился бы. Этих людей можно было использовать в обменах с Россией, можно было бы использовать их в международных судах. С другой стороны, на кону стояло перемирие, которое сохранило сотни жизней, которое создавало условия для политического диалога», - рассказал Бортник.

Эксперт добавил, что диалог в конечном результате оказался неуспешным, но в конце июля в ОП надеялись на его позитивный исход. Поэтому по словам политолога, силовикам дали понять, что сегодня эта спецоперация несвоевременна. Более того, по его мнению, предложением провести эту спецоперацию через 2 дня ОП очень удивился и воспринял это как политическую акцию силовиков против ОП и мирных инициатив.

«В этой ситуации нет ни черных, ни белых. Хорошо говорить потом, через год анализировать принятие этих решений. Мне кажется, что в этой ситуации обе стороны игрались в политические игры. Итогом стал серьезный политический скандал, обвинение власти в сливе информации России и вот такое расследование Bellingcat, которое на самом деле ничего нового нам пока что не дало», - заявил Бортник.

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