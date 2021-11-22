Глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний рассказал о том, как оргкомитет юбилейного всеукраинского проекта «Сковорода 300» собирается продвигать идеи странствующего философа в современной Украине.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

«Мы не можем соперничать с государством, у государства гораздо больше ресурсов. Наше преимущество в креативе и скорости. У государства больше ресурсов, но это более медленный механизм. Мы уже в переговорном процессе с органами местного самоуправления, и это один из дополнительных механизмов, которые государство не сильно любит приобщать, потому что здесь есть уровень конкуренции. Лозунг Сковороды «Всякому огороду нрав и права», в принципе, мог бы быть лозунгом децентрализации. Я вообще удивляюсь, что люди, писавшие законопроекты по децентрализации, в предисловии это не использовали!», - отмечает он.

По мнению Дония, это выражение могло бы стать брендом и для развития туризма многих украинских городов и сел.

«Позже Сковороде вторил Михаил Драгоманов. Он сказал, что каждый город фактически имеет право на независимость. Это было на продолжение идеи Сковороды. И в данном случае сотрудничество и предложения под каждый конкретный город, что мы можем предложить. Это будет не просто чествование Сковороды, а, что особенно важно, продвижение его идей. Есть понимание у всех членов оргкомитета. Предусмотрены многие конкурсы и различные акции, в первую очередь, об идеях. Не только о фигуре, о статуе, а о том, что у него в голове и в сердце, и как эти идеи продвигать в обществе», – информирует член оргкомитета «Сковорода 300».

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