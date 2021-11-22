Журналистка Любовь Завальнюк объяснила причины, по которым экс-президент Украины Петр Порошенко продал акции своих телеканалов.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

Завальнюк отметила, что уже на следующий день после вступления в силу так называемого антиолигархического закона телеканалы «Пятый» и «Прямой» объявили о том, что они перешли в собственность журналистов. Журналистка назвала это игрой на опережение и добавила, что это было сделано не за один день.

«Учредителями нового медиа-холдинга «Вільні медіа» стали два юридических лица и десять физических лиц. Чтобы обо всем со всеми договориться и оформить все необходимые документы, нужно было немало времени. Но Порошенко специально приурочил создание холдинга «Вільні медіа» к подписанию Зеленским закона об олигархах», - заявила Завальнюк.

Она рассказала, что сам Порошенко заявил, что причинами продажи акций телеканалов стала атака на свободу слова, которую он назвал подлинной мишенью закона об олигархах.

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