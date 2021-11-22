Астролог и эзотерик Анна Вергелес рассказала, как влияют на жизнь человека затмения и как надо себя вести в период перед солнечным затмением.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Затмения - это моменты подведения кармического баланса, и каждый к этому периоду приходит по своему. Кто-то получает заслуженные наработанные бонусы, а кто-то наоборот минусы. Это очень индивидуально, но в целом пространство становится более напряженным. Если у человека есть какие-то серьезные сложности и проблемы, которые не дают ему двигаться вперед, то мы понимаем, что затмение затрагивает индивидуальный гороскоп человека и, конечно, в его жизни начинаются всяческие приключения перед затмением», - рассказала она.

Вергелес сказала, если говорить про солнечное затмение, то такое как правило происходит недели за две до затмения. Начинает происходить нагнетание ситуации, подтвердила она, и здесь нужно быть очень внимательным к себе. У нас солнечное затмение будет 4 декабря, подчеркнула она, и если перед затмением вы ощущаете, что начинает нарастать внутреннее напряжение или возникают какие-то кризисные ситуации, ни в коем случае нельзя это пускать на самотек, считает она, отворачиваться от этого или закрывать глаза.

«Обязательно нужно с этим разбираться, потому что вероятнее всего жизнь вам указывает на какие-то стереотипы поведения или шаги, которые не дают двигаться вперед. Потому что солнечное затмение - это всегда начало нового витка. И на самом деле это очень оптимистичный момент. Но перед затмением очень важна чистка. В последние дни перед затмением, 1-3 декабря очень здорово хотя бы сделать генеральную уборку в квартире. Когда мы наводим порядок в своем пространстве, выбрасывая мусор избавляемся от всего ненужного, это уже освобождает место для новых энергий в нашей жизни», - резюмировала она.

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