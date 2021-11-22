Доктор китайских метафизических искусств Игорь Хомяков рассказал, как можно изменить будущее человека с помощью месячной карты Ци Мень.

Об этом он сказал в эфире программы “Прогнозы” с Любовью Завальнюк.

Игорь Хомяков отметил, что есть месячная карта Ци Мень, которая состоит из восьми компасных направлений. С ее помощью можно улучшить будущее человека, если медитировать, ориентируясь на определенные стороны света.

“Это будет не прогноз, это будет стратегия для того, чтобы человек что-то в своей жизни мог поменять… На слуху очень много вопросов, связанных со здоровьем. Поэтому, если вопрос по здоровью актуален, поворачиваетесь спиной на юго-восток, садитесь или стоите… Успокаиваете свой ум, и максимально фокусируетесь очень четко, ярко, на своем пожелании. Как команда. Быть здоровым. С 7 ноября по 7 декабря юго-восток для этого очень сильно подходит”, - сказал Хомяков.

По его словам, прежде чем пользоваться этой стратегией, нужно четко сформулировать свои желания, поскольку они могут осуществиться.

Он отметил, что, если человеку нужна защита, или он хочет исполнить сокровенное желание, то он может медитировать, повернувшись спиной на юг.

“Очень четко желайте, без частички “не”. “Я хочу, чтобы не” — это неправильное желание. Я хочу, чтобы что-то случилось, потому что слово “не” не читается. Допустим, если человек хочет поехать в путешествие. У него есть желание в виде картинки. Часто люди делают такую карту желаний. Визуализация, наклеивают вырезки из журналов на лист. Так вот для этих целей есть юго-запад”, - добавил Игорь Хомяков.

По его словам, для решения вопросов материального плана нужно медитировать спиной на запад, а в случае упадка сил — на север.

Эксперт отметил, что те, кто хотят найти пару или нужного человека, должны медитировать спиной на северо-восток. Для повышения уровня интуиции подойдет восток.

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