В Украине в среднем в сутки делается 250 тысяч прививок против коронавирусной инфекции.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

коронавирус, маски, медики

Таким образом Украина приближается к запланированным показателям Всемирной организации здравоохранения. Так, до конца 2021 года должно быть провакциновано 40% взрослого населения. По данным Минздрава полный курс вакцинации прошли 10 миллионов украинцев. Как подчеркнул Виктор Ляшко, в ноябре было сделано наибольшее количество прививок - введено почти 5 миллионов вакцины против коронавирус.

Также в последнюю неделю значительно уменьшилось количество госпитализаций и летальных исходов. Что. в свою очередь приводит к разгрузке медицинской системы. Уже сегодня резерв больничных коек с кислородом составляет более 33 тысяч.

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вакцина от коронавируса, вакцинация

Кроме того, Виктор Ляшко отметил, что по рекомендации ВОЗ прививки нужно делать даже тем, кто уже переболел коронавірусну инфекцию.

"Наличие иммунитета после перенесенной болезни зависит в первую очередь от индивидуальных особенностей человека. Неизвестно сколько он будет защищать от коронавируса", — отметил Виктор Ляшко.

А также привел данные исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний в США. Согласно им, люди, уже переболевшие на COVID-19 и не вакцинировались имеют вдвое больше шансов заболеть повторно, чем вакцинированы.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, грядет усиление карантина в "желтой" зоне: какие новые ограничения подготовили украинцам в МИНЗДРАВЕ.

Также Politeka писала, что грядет конец "красной" зоны в двух областях Украины: в МИНЗДРАВЕ объявили, где это произойдет.