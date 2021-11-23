Рост заболеваемости на COVID-19 может быть еще больше, если не ввести полный локдаун - также это будет зависить от вспышки болезни в Европе.
Об этом на брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
По его прогнозам, новая вспышка коронавируса может произойти в Украине уже с начала 2022 года, когда наступят настоящие холода.
"Мы ожидаем начала роста заболеваемости COVID-19 в следующую волну уже с начала 2022 года. Рост заболеваемости с января 2022 года можно точно ожидать, если не будет введен локдаун, который в 2021 году помог отсрочить волну коронавируса — к середине февраля", - сказал Ганиченко.
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По его словам, также будет накладываться фактор роста заболеваемости в Европе и насколько в Украине будут изменены карантинные ограничения именно в период новогодних праздников и в период января.
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