Нумеролог, эксперт цифрового анализа Надежда Штабская рассказала, на какие отрезки делится персональный год и насколько осторожно про свой год нужно вычитывать данные в интернете.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Если взять характеристику каждого персонального года, то, конечно, в каждом году есть положительное и негативное проявление. Выбор только за человеком, по какой стороне он захочет пройти. Если в первый персональный год идет укрепление характера и силы воли, и человек направляет это на рабочие моменты, то это проявление плюсов. Но если человек не хочет идти в развитие, а его на это провоцируют, то он этой силой, которая проявилась начинает давить на окружающих и это уже проявление в негативе», - рассказала она.

Штабская сказала, что в один персональный год решение о том, чтобы выйти замуж, удается легко. А в другой год очень долго затягивается, считает она, много происходит не понятных нюансов, чтобы смело сделать этот выбор. Очень осторожно нужно вычитывать данные о персональном годе в интернете, сообщила она, потому что очень много противоречий. Например, есть пятый персональный год, о котором теоретически пишут, подчеркнула она, что нельзя брать кредиты, потому что вы не сможете их быстро отдать. А в других источниках вы прочтете, что надо рисковать, заметила она, и брать большие средства.

«Поэтому, если вы хотите проанализировать время для себя, то вы можете взять эту основу и проанализировать по отношению к тому периоду, который вы уже прожили. Это работает так, что пока нет преимущества того, чтобы это было проявлено в жизни или идти в эту зону, человек не понимает, о чем это говорится. Пятый персональный год у человека – это год отважности, активности, путешествий, новых коммуникаций и поэтому в основном этот год идет как пересмотр отношений. И у человека появляется смелость говорить и видеть, что не мог раньше», - резюмировала она.

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