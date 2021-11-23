Руководство ГП Гарантированный Покупатель решило отдать средства из целевых «зеленых» облигаций в наиболее коррумпированную компанию страны» – НАЭК «Энергоатом».
Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.
"К сожалению это произошло. Власти украли 3 млрд грн из целевого европейского кредита для производителей зеленой энергетики. Деньги с "гарантированного покупателя " пойдут Энергоатому", - написал он.
По словам нардепа, средства, которые предоставили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs по конкретному адресу не дошли, а были переадресованы одной из «самых коррумпированных госкомпаний, которую власть превратила в убыточную».
"Ни один из этих банков больше не придет в Украину. Первые государственные зеленые облигации - будут последними. А все участники процесса гарантированно будут сидеть. Не факт, что весной. Но мы этого добьемся», - отметил Гончаренко.
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.
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15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых «зеленых» еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.
В аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital говорится о том, что попытка властей давить на ДТЭК невыплатой еврооблигаций является необдуманным решением и будет иметь негативные последствия для Украины на внешних финансовых рынках.