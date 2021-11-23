Политический аналитик Виталий Романченко заявил, что приватизация лишь навредила Украине, и поразмышлял над тем, какие предприятия пойдут на продажу дальше.

Об этом он сказал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

По словам аналитика, продажа завода «Большевик» была крупнейшей приватизацией за последние 20 лет. Он указывает на то, что территорию этого предприятия можно использовать для производства, но то, что там создадут, не даст рабочих мест. «И взять бюджет на этот год, то с этой единственной продажи почти на 40% мы выполнили план государства по приватизации. И я боюсь, что после этого прецедента у некоторых просто потекут слюнки», – подчеркивает Романченко.

Следовательно, констатирует он, приватизация завода «Большевик» подняла волну эйфории, губительной для Украины. То есть, объясняет эксперт, предприятия теперь будут просто продавать вместо того, чтобы создавать программы развития и поддержки, создавать что-нибудь новое.

В то же время Романченко акцентирует внимание на том, что на продажу будут ставить и рабочие, и нерабочие предприятия, и в хорошем, и в плохом состоянии – любые. В то же время он указывает на предприятия, которые пойдут на приватизацию следующими: «Те предприятия, которые уже лет 6 не ведут активной экономической деятельности. Но при этом у них большие активы». В частности, в пример аналитик приводит курортные базы и подобные предприятия, которые хотят ликвидировать.

Как сообщала Politeka, Романченко рассказал о продаже киевского завода «Большевик».

Также Politeka писала о том, что Сенниченко объяснил, в чем состоит суть приватизации.