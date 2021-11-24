Во всех областях Украины фиксируется снижение заполненности кроватей с кислородом.

Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам главы Минздрава, уже с понедельника в каждой области занятости коек с кислородом уже меньше индикаторный показатель красного уровня эпидемиологической опасности.

"До этого такой показатель был последний раз 30 сентября", - заявил Виктор Ляшко.

Все украинские больницы, в которых лечатся больные коронавирусной инфекцией обеспечены кислородом в полном объеме. Для этого в стране работает 26 предприятий, которые производят столь необходимый больницам кислород. По словам Виктора Ляшко, с начала года медицинские учреждения использовали почти 2,5 миллиона тонн жидкого и газообразного кислорода.

С начала вакцинальной кампании уже сделано более 22 миллионов прививок. Среди них закончили курс вакцинация более 10 миллионов или каждый третий украинец.

Эксперты считают, что в начале 2022 года будет новая вспышка заболеваемости ковидом. По их мнению поможет справиться с такой ситуацией поможет лишь полный локдаун.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, грядет усиление карантина в "желтой" зоне: какие новые ограничения подготовили украинцам в МИНЗДРАВЕ.

Также Politeka писала, что грядет конец "красной" зоны в двух областях Украины: в МИНЗДРАВЕ объявили, где это произойдет.