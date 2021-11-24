Во всех областях Украины фиксируется снижение заполненности кроватей с кислородом.
Об этом
По словам главы Минздрава, уже с понедельника в каждой области занятости коек с кислородом уже меньше индикаторный показатель красного уровня эпидемиологической опасности.
"До этого такой показатель был последний раз 30 сентября", - заявил Виктор Ляшко.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Ольга Харлан в шаге от победы на "Танцях з зірками" поделилась откровением о Дикусаре: "Мы с Димой..."
Зимние каникулы в школах: выяснилось, когда они начнутся и повлияет ли дистанционка
Огневич неожиданно обратилась к Хветкевичу, которого выгнала из "Холостячки": "Андрей, я очень…"
Знаменитый актер ушел из жизни на следующий день после дня рождения: "Спокойно отдыхай среди звезд"
Все украинские больницы, в которых лечатся больные коронавирусной инфекцией обеспечены кислородом в полном объеме. Для этого в стране работает 26 предприятий, которые производят столь необходимый больницам кислород. По словам Виктора Ляшко, с начала года медицинские учреждения использовали почти 2,5 миллиона тонн жидкого и газообразного кислорода.
С начала вакцинальной кампании уже сделано более 22 миллионов прививок. Среди них закончили курс вакцинация более 10 миллионов или каждый третий украинец.
Эксперты считают, что в начале 2022 года будет новая вспышка заболеваемости ковидом. По их мнению поможет справиться с такой ситуацией поможет лишь полный локдаун.
Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.
Как сообщала Politeka, грядет усиление карантина в "желтой" зоне: какие новые ограничения подготовили украинцам в МИНЗДРАВЕ.
Также Politeka писала, что грядет конец "красной" зоны в двух областях Украины: в МИНЗДРАВЕ объявили, где это произойдет.