Известный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк раскритиковал украинских артистов, которые строят карьеру в России и оправдываются тем, что они якобы вне политики.

О выступлениях на территории страны-агрессора продюсер высказался в интервью "Крым. Реалии".

По мнению Кондратюка, понятие "какая разница" не может существовать одновременно с войной, которая разворачивается на украинской земле.

Он признался, что не может понять и осознать, как некоторые украинцы "ездят к агрессору". Продюсер сказал, что это касается не только артистов, но и представителей других профессий и даже лиц, которые навещают родных.

"На кой черт вам Россия? У нас одновременно идет война и "нам какая разница?". Мне кажется, это раздвоение личности просто клиническое. И я не хотел бы болеть этой болезнью. Кто считает, что "культура вне политики" – больны, я утверждаю", – сказал шоумен.



Игорь Кондратюк также подчеркнул: творчеством можно успешно заниматься и в других странах, необязательно ехать в РФ. Тем более Россия не делает никакой погоды в мировом шоу-бизнесе.

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.

Как писала Politeka, Кондратюк резко объяснил, почему музыка не может быть вне политики.

Также Politeka писала, что Кондратюк обратился к украинцам, показав фото с больницы.