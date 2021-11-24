Астролог Влад Росс рассказал, что в дальнейшем ожидает спортсменку Алину Кабаеву и как нужно правильно подбирать время для рождения ребенка.

Об этом он рассказал в новой программе «Осенний прогноз» с ведущим Владом Россом.

«Кабаеву ожидает дальняя дорога, и она никогда не будет жить в России. В знаке Тельца у нее находится Луна в соединении с Солнцем, Меркурием, Марсом и там идет скопление планет. И благодаря этому от Путина она уже имеет троих мальчиков, один взрослый и двое маленьких близнецов», - рассказал Росс.

Росс сказал, что она имеет очень хорошее соединение Юпитера и Урана. И если у человека находится в гороскопе показателя Юпитер – счастья, и Урана счастливый случай, считает он, то он счастливец фортуны. Поэтому это показатель того, сообщил он, что ей всегда будет вести. Поэтому я всем советую рождаться вовремя, подчеркнул он, и подбирать минуту рождения.

«Можно подобрать час и даже минуту рождения ребенка. Это нужно делать для дальнейшей счастливой судьбы человека. Чтобы, например, в момент рождения восходил не какой-то сложный Сатурн, а Юпитер в доме денег, финансов и успеха. Или Луна должна быть в хорошем аспекте, то есть благоприятный лунный день, чтобы у младенца все было хорошо со здоровьем», - резюмировал Росс.

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