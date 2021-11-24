Заслуженный мастер спорта Украины и депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ольга Саладуха оценила ситуацию с паралимпийским спортом в Украине.

Об этом она рассказала в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

Как отмечает Саладуха, в Украине паралимпийский спорт имеет больший бюджет, чем олимпийский. К тому же, добавляет она, паралимпийцы и выступают больше при меньшей конкуренции, чем олимпийцы. «Это иногда даже вызывает критику: у нас что, страна инвалидов? Позиция, мягко говоря, некрасивая, но она есть», – подчеркивает мастер спорта.

По ее словам, призовые олимпийцев и паралимпийцев уже приравнены. «Но и в этой области приходится сталкиваться с некомпетентностью. Например, в Харькове паралимпийцы вместо денежных призов получили квартиры, билеты в зоопарк и книги, причем они достались незрячим», - рассказывает Саладуха и добавляет, что это не фейковая информация.

С другой стороны, отмечает депутат, подобные инциденты могут произойти только на местном уровне. В общем, говорит она, на государственном уровне паралимпийцам выплатили все обещанное, что проконтролировал президент лично.

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