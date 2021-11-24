Блогер, журналист Сергей Лямец рассказал, что Украина не использует свой человеческий потенциал, теряя людей из-за трудовой миграции в Европу.

Об этом он рассказал в программе «100% Лямец».

«Украина – это страна, которая не хочет использовать свой трудовой потенциал. Украина как страна сидит на бриллиантах, но не хочет ничего с ними сделать. Причины тут разные и понятное дело, что мы имеем право сказать, что Украиной как страной управляют плохо», - отметил Лямец.

По мнению эксперта, около от 3,5 до 8 млн украинцев являются трудовыми мигрантами, что из-за плохих условий труда или отсутствия работы были вынуждены покинуть Украину. Как отметил эксперт, по официальным оценкам население Украины составляет около 40 млн человек, но по неофициальным – около 33 млн.

«Нас намного меньше, чем было вначале 90-х. Первая волна иммиграции была по этническому принципу: из Украины выехали евреи и немцы. Очень много людей выехало, которых пригласили на работу, потому что они были выдающимися инженерами или преподавателями», - сказал Лямец.

По словам эксперта, также было очень много людей, которые имели на тот момент хорошую работу в Украине, но затем они потеряли её.

«В Украине люди никому не нужны и Украина поступает крайне не разумно, и в связи с этим у нас осталось ограниченное время, чтобы начать использовать этот потенциал», - подчеркнул Лямец.

По мнению эксперта, миграция вызвана тем, что власть не пытается создать привлекательные условия для людей, которые послужили бы причиной их продолжения жизни в Украине.

Как сообщала Politeka, Сергей Лямец рассказал, что при инфляции неважно в какой валюте у вас сбережения.

Также, как сообщала Politeka, Сергей Лямец рассказал, что в Украине пенсионеров больше, чем работоспособного населения.





