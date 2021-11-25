Деструктивная государственная политика не позволила генерирующим компаниям найти средства для своевременной закупки достаточного количества угля накануне отопительного сезона.

Об этом говорится в аналитическом исследовании Центра Разумкова.

«Ценовые ограничения привели к искусственному снижению цен на РДН. Кроме того, их уровень в течение 70% времени существования нового рынка был ниже уровня себестоимости генерации, а иногда и значительно ниже точки безубыточности энергосистемы в целом. Особенно это проявилось в течение апреля-июля 2021 г., когда цены на РДН были ниже себестоимости производства всех выводов генерации», - говорится в материале.

По данным Центра Разумкова, в Правительстве и регуляторе не могли не осознавать, что такое искажение рынка не позволит генерирующим компаниям найти средства для своевременного проведения плановых ремонтных работ оборудования и закупки достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

«Однако с непонятной настойчивостью продолжали придерживаться деструктивной экономической политики, повысив price caps только в августе, но потерянного времени уже не вернуть», - уточнили там.

Кроме того, с августа мировая конъюнктура и транспортная логистика на рынках энергоносителей начала резко ухудшаться.

«Таким образом, безответственная государственная политика привела к огромным потерям предприятий и создала чрезвычайную кризисную ситуацию в энергетике в преддверии отопительного сезона», - подытожили авторы исследования.

Как известно, согласно данным «Укрэнерго», в Украине из-за отсутствия топлива на 24 ноября не работали 20 блоков ТЭС и ТЭЦ. Больше всего простаивают государственные ТЭС «Центрэнерго» – 11 блоков и 4 блока ТЭЦ. На прошлой неделе из 23 блоков государственного поколения работало только 3 - по одному блоку на каждой из государственных теплоэлектростанциях.