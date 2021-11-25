В Евросоюзе планируют изменить правила въезда для иностранцев.
Среди основных изменений - сокращение срока действия COVID-сертификата о вакцинации, об этом
Если соответствующие изменения будут приняты, срок действия сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции будет уменьшен с 12 до 9 месяцев. А для того, чтобы его продлить необходимо будет ввести бустерную дозу вакцины.
По информации сайта Еврокомиссии, на сегодня выдано более 650 млн сертификатов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19. Но в то же время, ситуация с заболеваемостью остается напряженной, поэтому некоторые страны уже приняли решение о введении бустерной дозы вакцины. Учитывая все вышеперечисленные факторы комиссия предлагает изменить срок действия COVID-сертификат для туристов-иностранцев.
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Как отметил Европейский комиссар юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс, главная цель предложенных нововведений - избежание различий в странах ЕС.
В случае принятия новых правил, они должны заработать с 10 января следующего года.
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