Политолог Александр Новохатский рассказал о том, что мы должны осознавать себя украинцами не из принципа языка или национальных символов, а через инструменты проявления себя как представителей украинства

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка» .

«В Киеве можно принять любую программу, назвать страну любым именем или дать любой флаг. Вопрос в том, насколько регионы воспримут это: насколько эта сентенция, принятая в Киеве, будет сочетаться с их внутренним ощущением себя в качестве украинцев», - отметил Новохатский.

Как отметил эксперт, очень важно сохранять единство всех людей, которые представляют украинство. По словам эксперта, очень много политических режимов в Украине ошибалось ввиду того, что принимало решения, которые не сходились с представлениями украинства у людей из различных областей.

«Необходимо структурироваться для сохранения условий, в которых семечка украинства вырастет в правильное украинское дерево. Нам не нужно ничего придумывать, нам не нужно смотреть на немцев в том плане, что мы возьмем немецкую машину государства, поставим в Украине и она будет работать – она не будет работать», - подчеркнул Новохатский.

По словам эксперта, проблема заключается в том, что надо себя осознать украинцем не через национальные символы, а именно через инструменты проявления себя как представителя украинства. По мнению политолога, именно это позволит нашему государству эффективно развиваться, потому что люди будут существовать во благо страны.

«Важно не на каком языке мы говорим, а что мы на этом языке говорим», - сказал Новохатский.

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