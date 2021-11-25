Проект Министерства инфраструктуры по ограничению эксплуатации грузовых вагонов по возрасту вымывает средства из реального сектора экономики, загоняет Укрзализныцю в многомиллиардные долги и нарушает европейские обязательства Украины, поэтому не может быть принят в нынешней редакции. Об этом написал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Михаил Соколов в своей колонке для Экономической правды.

То, что парк грузовых вагонов нужно обновлять, понятно, подчеркнул он. Однако для этого стоит воспользоваться мировым опытом.

"В США и странах ЕС практикуют другой подход: контролируют техническое состояние вагонов. А списывают их тогда, когда надлежащий ремонт становится технически невозможным или финансово нецелесообразным», - пояснил он.

По его убеждению, в "Укрзализныце" есть другие насущные проблемы, решение которых требует финансирования. И прежде всего это состояние железнодорожных путей. По информации УЗ, сейчас в капитальном ремонте нуждается 25% главных железнодорожных путей, а реконструкции — еще 10%. Однако за 9 месяцев 2021 года было отремонтировано и реконструировано менее 1% от общей длины главных путей. Также на 96% изношен локомотивный парк. Но денег на обновление у компании нет.

"Экономическое состояние" Укрзализныци " ужасное. За первое полугодие 2021 года ее убыток составил 1,4 млрд грн, накопленный убыток достиг 51 млрд грн, а объем привлеченных кредитов — 34,8 млрд грн», - указывает эксперт.

Если покупать новые вагоны за счет кредитов под 12% годовых, как это предлагает "Укрзализныця", то это обойдется УЗ в 3 млрд убытков в год, посчитал Соколов.

"Такая сделка принесет "Укрзализныце" минимум 6% ущерба от суммы привлеченных средств. При размере кредита в 50 млрд грн - это 3 млрд грн в год. О ремонт путей и покупку новых локомотивов придется забыть надолго – как минимум, пока государство не погасит долги "Укрзализныци" за счет всех украинцев. А это означает еще один неизбежный кризис из - за аварийного состояния путей и локомотивов», - подчеркнул Соколов.

Кроме того, он напомнил, что Украина имеет обязательства, взятые в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС: согласно им, "Укрзализныцю" имеют разделить на оператора инфраструктуры, который останется государственным, и операторов перевозок, которые должны быть частными.

"Либо в МИУ решили отказаться от наших еврозобязательств, либо нам предлагают за государственный счет создать огромный парк новых вагонов, которые практически сразу будут приватизированы. А кто на этом обогатится, — это вопрос, ответа на который пока нет», - резюмировал Соколов.

Как известно, МИУ в рамках проекта «Велико строительство на УЗ» инициировало списание грузовых вагонов по возрасту, и строительства новых на украинских вагоностроительных заводах. Стоимость проекта составляет более 100 миллиардов гривен. Против списания вагонов выступили более 200 украинских компаний и ассоциаций: они подписали «Антимеморандум» и призвали власти не допустить списания вагонов, ведь за этот проект бизнес и УЗ потеряют миллиарды, а заработают на нем лишь несколько человек-владельцев вагоностроительных заводов.

Ранее народный депутат, член ВСК по УЗ Константин Бондарев направил депутатское обращение к председателю ВСК по УЗ Юлии Гришиної с просьбой рассмотреть инициативу о списании вагонов на очередном заседании ВСК, ведь этот проект МИУ может нанести УЗ колоссальные убытки, и поставить под угрозу существование стратегического предприятия.