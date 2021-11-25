Политолог Андрей Кучер рассказал, почему «Вагнергейт» не произвел взрыва в украинском обществе и какие предпосылки должны быть в стране, чтобы люди вышли на Майдан.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Тема вагнеровцев настолько сложна, что она абсолютно не коснулась людей. У людей совсем другие проблемы бытового характера. Сейчас нужно думать за газ и отопление, у людей работающих дети сидят дома и у них нет возможности полноценно ходить на работу и зарабатывать деньги, тем более в преддверие Нового года. Перед Новым годом будет курс доллара скакать, поэтому людей беспокоят эти вещи. А когда говорят про «Вагнергейт» – для людей это не понятно», - сообщил Кучер.

Политолог считает, что тема «Вагнергейта» не произвела особого взрыва и не повлияла на отношение мирового сообщества к Украине. Поэтому есть большой вопрос к организаторам этой информационной волны, подчеркнул он, что было не доработано, если не произошел информационный взрыв. Поэтому эта тема далека от людей, уверен он, и если поднимать теоретически революцию, то это надо делать совсем по-другому.

«Революция требует подготовки и наверное еще большей подготовки, чем просто предвыборный период. Это на самом деле очень интересно технологически и очень затратно и профессионально у меня это вызывает восторг. А «Вагнергейт» - это слишком слабо для Майдана. Для революционных событий надо, чтобы негатив людей нарастал как снежный шар. Это надо делать планомерно и системно, сам по себе этот шар не получится. Нужно иметь ресурс и технологов. Сейчас для революции нет никакой цели, потому что революции делаются, чтобы изменить что-то важное», - резюмировал Кучер.

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