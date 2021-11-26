Благодаря вакцинации от COVID-19 удалось спасти полмиллиона европейцев.

Такие данные обнародовали в бюро Всемирной организации здравоохранения в Копенгагене, передает Schweizer Radio und Fernsehen.

Специалисты ВОЗ смогли количественно оценить эффект проведенной кампании по вакцинации от COVID-19. По данным бюро, за это время удалось спасти 470 тысяч жизни. В первую очередь это касаются пожилых людей в возрасте от 60 лет, проживающих в 30 европейских странах.

Как отметил директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге, все вакцины, используемые для прививок, делают то, что обещали их разработчики.

"Самое главное они спасают жизни. защищают от тяжелого течения болезни. Если бы не вакцинация, смертность в некоторых странах была бы вдвое больше, чем есть сейчас", - рассказал Ганс Клюге.

На сегодня, согласно данным статистики ВОЗ, чуть более 42% населения мира прошла полный курс вакцинации от коронавірусної инфекции. В цифрах-это около 4 млрд человек. В то же время прививались первой дозой почти 8 млрд человек. В некоторых европейских странах начали делать дополнительные бустерные прививки.

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