Благодаря вакцинации от COVID-19 удалось спасти полмиллиона европейцев.
Такие данные обнародовали в бюро Всемирной организации здравоохранения в Копенгагене,
Специалисты ВОЗ смогли количественно оценить эффект проведенной кампании по вакцинации от COVID-19. По данным бюро, за это время удалось спасти 470 тысяч жизни. В первую очередь это касаются пожилых людей в возрасте от 60 лет, проживающих в 30 европейских странах.
Как отметил директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге, все вакцины, используемые для прививок, делают то, что обещали их разработчики.
Дочка Пугачевой и Галкина с распущенными волосами и в венке поразила взрослым образом: "Что значит кровь"
Начнутся массовые штрафы и конфискации: что ждет украинцев после февраля 2022 года
Последствия хуже коронавируса: в ВОЗ назвали симптомы постковидного синдрома
Фура влетела в маршрутку с людьми: кадры массовых аварий в Одессе
Штраф до 5100 гривен с конфискацией: в Украине вступил в силу новый закон, подробности
"Самое главное они спасают жизни. защищают от тяжелого течения болезни. Если бы не вакцинация, смертность в некоторых странах была бы вдвое больше, чем есть сейчас", - рассказал Ганс Клюге.
На сегодня, согласно данным статистики ВОЗ, чуть более 42% населения мира прошла полный курс вакцинации от коронавірусної инфекции. В цифрах-это около 4 млрд человек. В то же время прививались первой дозой почти 8 млрд человек. В некоторых европейских странах начали делать дополнительные бустерные прививки.
Напомним, украинцам могут ужесточить правила въезда в ЕС: что готовы поменять с 10 января
Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.
Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.