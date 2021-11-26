Политолог Руслан Бизяев поразмышлял над тем, есть ли в Украине такие силы, которые смогут вывести государство на более высокий уровень, и объяснил, будет ли здесь дефолт и какими будут его последствия.

Об этом он рассказал в программе «Прогноз».

По мнению Бизяева, силы, которые могут вывести Украину на более высокие позиции, уже начали формироваться. К тому же, говорит он, общество дает соответствующие запросы, есть и люди, но им не хватает структурированности и веры в собственные силы. «Чем дальше, тем больше убеждаюсь в том, что у нас есть свет в конце тоннеля, а не летящий на встречу поезд», - подчеркивает эксперт.

Следовательно, рассуждает он, стоит подождать и не делать поспешных выводов, оценить ситуацию сразу трудно, поскольку в политике действуют свои законы и не все сразу разглашается.

Далее Бизяев рассказывает о последствиях дефолта и отмечает, что это приведет либо к национализации, либо к приватизации – в полном объеме. «Это будет процесс, при котором рухнет вся старая экономическая модель. Рухнет фактически олигархическая республика», – утверждает политолог.

По случаю он вспоминает, что государство уже однажды вышло из колоссального кризиса, это был 1998 год, когда можно было брать кредиты на квартиру, а через пол года на вторичном рынке цена на недвижимость выросла в пять раз.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, почему британская королева Елизавета II в 95 лет еще не ушла на пенсию.

Также Politeka писала о том, что Бизяев объяснил, что не всегда то, что есть в США, можно применить в Украине.