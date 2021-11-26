В Сети появилось видео, на котором бабушка с коляской пересекала оживленную дорогу. Однако именно поведение пожилого человека шокировало пользователей соцсети.
Соответствующее видео было
И с первых кадров оно впечатляет. На видео видно, что пожилая женщина в неустановленном месте пытается перейти дорогу, по которой довольно интенсивно едут машины. При этом она разговаривает по телефону и на проезжающие автомобили совершенно не обращает внимания.
Как стало известно, инцидент произошел в Днепре. на улице Фабра. В комментариях к видео, некоторые пользователи отметили, что всего в 20 метрах от места происшествия находится регулируемый пешеходный переход.
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Пользователи социальной сети возмутились увиденным видео и предположили, что так переходить с коляской может няня, потому что "собственным ребенком вряд ли бы кто-то рисковал".
Из видео также видно, что на этом участке дороги не все соблюдают правила дорожного движения. Так, мимо пожилой женщины проехал красный Москвич, водитель которого повернул через двойную сплошную полосу и поехал дали по своим делам.
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